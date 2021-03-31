В сети появился трейлер мультфильма «Спирит непокорный». Это сиквел оскараносной картины 2002 года

Новая лента будет одновременно продолжением оскароносного мультфильма и его многосерийного спин-оффа «Спирит. Дух свободы», выходившего на Netflix с 2017 по 2019 год. В ней зрители вновь увидят мустанга Спирита.

В сети появился трейлер анимационной картины «Спирит непокорный», которая выйдет 4 июня 2021 года. Она станет сиквелом успешного ленты DreamWorks Pictures «Спирит: Душа прерий» 2002 года.

Главными героинями истории станут три девочки, которые попытаются помочь Спириту вернуться в свой табун. Для этого им придется отправиться в опасное путешествие из маленького городка Мирадеро в глубь американских прерий.

Режиссерами «Спирита непокорного» выступили Элейн Боган («Охотники на троллей») и Эннио Торресан («Босс-молокосос»), а продюсером — Карен Фостер («Как приручить дракона»).

Музыку к мультфильму написала Эми Доэрти, известная по работе над сериалом «Отмена», драмеди «Ассистент звезды» и рождественской мелодраме «Самый счастливый сезон». Заглавную песню сочинила Тейлор Свифт.