В Москве заразились коронавирусом около тысячи человек, прошедших вакцинацию

В Москве заразились коронавирусом около тысячи человек, завершивших второй этап вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.

У всех заболевших с момента второй прививки прошло более двух недель. Вирус подхватила относительно небольшая часть вакцинированных: по словам специалистов, они составляют менее 1% всех москвичей, получивших инъекции (примерно 0,1%).

У 76% заразившихся болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. Тем не менее в ведомстве рекомендуют пациентам соблюдать все меры предосторожности, поскольку иммунитет после вакцинации формируется у каждого человека индивидуально.

Прививки от коронавируса стали доступны жителям Москвы с 4 декабря 2020 года. К началу марта в городе инъекции сделали уже более 700 тыс. человек. «Афиша Daily» поговорила с людьми, которые вакцинировались в числе первых.