Sakhalin.info: на Сахалине силовики ворвались на детскую тренировку. Воспитанников уложили на пол

На тренировке находились дети и подростки с тренером Явером Меджидовым. Всех их, включая девятилетних воспитанников, положили на пол лицом вниз и сказали не смотреть вверх. Позже младших отпустили на улицу, те выбежали, не взяв верхнюю одежду.

В Южно-Сахалинске правоохранители ворвались на тренировку в клубе смешанных единоборств «Ахмат». Об этом сообщает Sakhalin.info .

«Извините за подробности, некоторые дети обмочились, такой ужас они испытали. Я не понимаю этих людей, силовиков: ведь операция явно готовилась, зачем нужно было ее проводить при таких маленьких детях? Зачем было применять к ним силу? Намерена обратиться в прокуратуру по этому поводу. Мой сын плачет, я не могу его успокоить. Некоторые дети не забрали телефоны, даже не могли родителям позвонить, чтобы за ними приехали. Что это было, никто не объяснил», — сказала мать одного из воспитанников.

По информации издания, спортсменов постарше и тренера загрузили в автобус и увезли. Причины визита силовиков в клуб не уточняются.

Позже источник Sakhalin.info в Росгвардии сказал, что операцию проводили силовики из разных ведомств. Они забрали с собой 12–15 взрослых. Детей на пол, по его словам, никто не укладывал.

Источник РИА «Сахалин-Курилы» заявил, что в ходе операции были задержаны 15 иностранных граждан, которые занимались в центре единоборствами. Он утверждает, что в зале, где произошло задержание, детей не было, они якобы находились в соседнем помещении.