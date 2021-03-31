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Паша Техник сидит в тюрьме. Его дважды задерживали за пьяное вождение

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:09

Рэпер Паша Техник сидит в тюрьме с декабря прошлого года. Его осудили на 11 месяцев за вождение в нетрезвом виде, сообщает Baza.

17 июня 2020 года сотрудники ДПС остановили Hummer Техника в Балашихе. Выяснилось, что он сел за руль пьяным.

В 2019 году его уже признавали виновным в ДТП и вождении в нетрезвом виде, а за второе подобное нарушение в России предусмотрена уголовная ответственность. Суд проходил в особом порядке, и рэпер признал вину. Экспертиза выявила у него психическое расстройство, вызванное употреблением наркотиков. В 2018 году он лечился от последствий принятия миорелаксантов.

В 2009 году Пашу Техника приговорили к пяти годам колонии строгого режима за хранение наркотиков, поэтому сейчас наказание ему назначили по всей строгости.

В прошлом году, почти через месяц после задержания за пьяное вождение, у группы Паши Техника Kunteynir вышел альбом «Дорога в облака». На релизе засветились Гуф, Слим, GONE.Fludd и другие.

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