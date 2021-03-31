Morcheeba выпустили клип на песню «The Moon». Это кавер на трек Ирены Жилич

Выпущенный трек — это кавер на композицию хорватской певицы Ирены Жилич, которую та записала впервые в 2017 году для своей пластинки «Haze». От оригинала кавер отличается дополнительным куплетом, который написала вокалистка Morcheeba Скай Эдвардс.

Британский электронный дуэт Morcheeba представил клип на песню «The Moon», которая войдет в новый альбом коллектива «Blackest Blue». Видео опубликовали на ютьюб-канале группы.

В клипе, выполненном в монохромных тонах, Эдвардс едет по пустынной местности в фургоне ретропикапа. За рулем автомобиля ее коллега по группе — продюсер Росс Годфри. В финале видео оба музыканта превращаются в желтоглазых волков.

По словам Эдвардс, песня рассказывает о том, как «следовать за светом Луны и использовать ее мощную светящуюся энергию» в борьбе против депрессии и темноты.

Альбом «Blackest Blue» станет 10-й студийной пластинкой для Morcheeba. В нее войдут десять треков, которые отразят жанровое многообразие музыки дуэта. Релиз планируется 14 мая 2021 года. Ранее группа показала еще два сингла из альбома — «Sounds of Blue» и «Oh Oh Yeah».