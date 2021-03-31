Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача

Алексей Навальный объявил голодовку, требуя пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. Об этом он заявил в инстаграме.
Политик сказал, что чувствительность потеряли участки уже не только правой, но и левой ноги, а боль в спине перешла в ногу. Администрация, по его словам, вместо медицинской помощи пытает его бессонницей. Оппозиционер заявил, что зэков запугивают, чтобы они не убирались вокруг его кровати.
«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — написал Навальный.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.
24 марта адвокаты Навального рассказали о его резком ухудшении здоровья. По их словам, оппозиционер уже несколько дней испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога. В качестве помощи оппозиционеру дают только таблетки ибупрофена.
Навальный считает, что сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон и не оказывая должной медицинской помощи. Они проводят проверки каждый час ночью, а также не раскрывают его диагноз.