перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве заразились коронавирусом около тысячи человек, прошедших вакцинацию 19:34
Sakhalin.info: на Сахалине силовики ворвались на детскую тренировку. Воспитанников уложили на пол 19:21
Паша Техник сидит в тюрьме. Его дважды задерживали за пьяное вождение 19:09
Morcheeba выпустили клип на песню «The Moon». Это кавер на трек Ирены Жилич 18:51
Хорватия разрешит въезд привившимся от коронавируса. В том числе «Спутником V» 18:14
navalny/Instagram Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача
Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача 18:07
В Башкирии учительница нарисовала ручкой двойку на лбу первоклассницы. Прокуратура проводит проверку 18:01
На «Хлебозаводе» пройдет весенний гараж-сейл 18:01
Японца оштрафовали на 80 долларов за кибербуллинг участницы реалити-шоу. Она покончила с собой 17:40
Жителя Самары приговорили к тюрьме за убийство котенка на глазах у ребенка 17:13
Петербургские студенты собирают деньги на реставрацию склепа из фильма «Брат» 17:00
«Я плакала две недели»: что сказала Бритни Спирс о документалке про ее отношения с отцом 16:47
GlenCarrie/Unsplash ВОЗ подготовила доклад о происхождении коронавируса. Вот главное из него
ВОЗ подготовила доклад о происхождении коронавируса. Вот главное из него 16:47
Фонд «Нужна помощь» запустил маркетплейс продукции благотворительных организаций 16:27
Netflix выпустил новый трейлер сериала «Тень и кость», вдохновленного Российской империей 16:00
Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру проверить Моргенштерна на пропаганду наркотиков 15:59
«Кони-люди какие‑то»: Матвиенко предложила выяснить, как песня Манижи оказалась на «Евровидении» 15:50
Focus Features/YouTube Сирийский беженец на шотландском острове в трейлере фильма «Забвение»
Сирийский беженец на шотландском острове в трейлере фильма «Забвение» 15:36
Карты Google начнут показывать водителям экологически чистые маршруты 15:05
Полиция в Китае прикрыла крупнейшую организацию по продаже читов. Ее оборот превышал 76 млн долларов 15:05
Отключить рекламу

Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача

Семён Гудошников
Сегодня в 18:07

Алексей Навальный объявил голодовку, требуя пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. Об этом он заявил в инстаграме.

Политик сказал, что чувствительность потеряли участки уже не только правой, но и левой ноги, а боль в спине перешла в ногу. Администрация, по его словам, вместо медицинской помощи пытает его бессонницей. Оппозиционер заявил, что зэков запугивают, чтобы они не убирались вокруг его кровати.

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — написал Навальный.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

24 марта адвокаты Навального рассказали о его резком ухудшении здоровья. По их словам, оппозиционер уже несколько дней испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога. В качестве помощи оппозиционеру дают только таблетки ибупрофена.

Навальный считает, что сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон и не оказывая должной медицинской помощи. Они проводят проверки каждый час ночью, а также не раскрывают его диагноз.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
фантастика
Поступь хаоса
Приключенческий фильм с Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном от режиссера «Борна»
видео
Билл Виола. Путешествие души
Движущиеся миры главного видеохудожника Америки

Другие материалы по темам

Теги
Мосгорсуд
Люди
Алексей Навальный
Ив Роше
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить