Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача

Алексей Навальный объявил голодовку, требуя пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. Об этом он заявил в инстаграме.

Политик сказал, что чувствительность потеряли участки уже не только правой, но и левой ноги, а боль в спине перешла в ногу. Администрация, по его словам, вместо медицинской помощи пытает его бессонницей. Оппозиционер заявил, что зэков запугивают, чтобы они не убирались вокруг его кровати.

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — написал Навальный.