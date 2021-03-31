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В Башкирии учительница нарисовала ручкой двойку на лбу первоклассницы. Прокуратура проводит проверку

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:01

В Башкирии прокуратура начала проверку после того, как школьная учительница в городе Кумертау нарисовала шариковой ручкой двойку на лбу первоклассницы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мама девочки рассказала порталу ProUfu, что ее дочь, учащаяся в школе № 5, общалась с одноклассниками на уроке рисования. Педагог решила сделать ей замечание, и поскольку у первоклассницы не было с собой альбома для рисования, вывела оценку прямо ей на лбу.

Одноклассники не вступились за девочку и только посмеялись. После занятия ребенок смыл надпись со лба, и позже учительницу вызвали в прокуратуру. Директор школы Ольга Оспищева заявила, что 31 марта пройдет встреча преподавательницы и мамы ученицы.

«Ситуация двоякая, разбираемся. Пока конкретно не будет доказано, выводы делать рано. Учитель, конечно, отрицает это», — сказала Оспищева.

Она отметила, что учительница работает в школе № 5 с 1991 года, и она на хорошем счету. Если женщину признают виновной, то ее могут уволить.

В феврале на учительницу из мордовского города Рузаевки завели уголовное дело за то, что она снимала с детей золотые украшения во время игр и сдавала их в ломбард. Таким образом за несколько месяцев ей удалось заработать 117 тыс. рублей.

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