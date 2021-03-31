Жителя Самары приговорили к тюрьме за убийство котенка на глазах у ребенка

Куйбышевский районный суд Самары приговорил к реальному сроку местного жителя за убийство котенка на глазах у ребенка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Находившийся в нетрезвом виде мужчина во время ссоры с женой несколько раз кинул котенка на пол и ударил о стену, после чего животное скончалось. Все это произошло на глазах у ребенка соседей по общежитию, где жил обвиняемый.

Через две недели после случившегося подсудимый украл у знакомого два телефона, планшет и продукты на сумму примерно 13 тыс. рублей.

Его признали виновным в жестоком обращении с животным и краже, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он обязуется пройти 200 часов обязательных работ.

В январе депутаты Госдумы решили дополнить законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными положением о конфискации питомцев. Санкции предлагают установить также за содержание животных, которых держать нельзя, нарушения при использовании животных в культурно-зрелищных мероприятиях и работу зоопарков без лицензии.