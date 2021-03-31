«Я плакала две недели»: что сказала Бритни Спирс о документалке про ее отношения с отцом

Бритни Спирс опубликовала в инстаграме пост, в котором поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Framing Britney Spears». Картина от телесети Hulu рассказывает об отношениях Спирс с отцом.
Певица заявила, что она всегда была на виду у широкой публики и очень часто ее осуждали и оскорбляли. По ее словам, в документалке это повторилось — создатели выставили ее в неприглядном свете.
«Я плакала две недели и до сих пор иногда плачу», — поделилась певица. Она отметила, что так и не досмотрела фильм до конца, а с негативными эмоциями ей помогают справиться танцы.
Под конец обращения Бритни Спирс включила песню Aerosmith «Crazy». «Я здесь не для того, чтобы быть идеальной», — призналась девушка и начала танцевать.
Картина «Framing Britney Spears» вышла 10 февраля на сайте издания The New York Times. Лента рассказывает о начале карьеры Бритни Спирс, тяжелой жизни под объективами камер, отношениях с отцом и десятилетии без возможности распоряжаться собственным имуществом.