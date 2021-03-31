«Я плакала две недели»: что сказала Бритни Спирс о документалке про ее отношения с отцом

Бритни Спирс опубликовала в инстаграме пост, в котором поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Framing Britney Spears». Картина от телесети Hulu рассказывает об отношениях Спирс с отцом.

Певица заявила, что она всегда была на виду у широкой публики и очень часто ее осуждали и оскорбляли. По ее словам, в документалке это повторилось — создатели выставили ее в неприглядном свете.