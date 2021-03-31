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Фонд «Нужна помощь» запустил маркетплейс продукции благотворительных организаций

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:27

Фонд «Нужна помощь» и медиапортал «Такие дела» запустили маркетплейс продукции разных благотворительных организаций. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.

Сейчас в интернет-магазине можно купить одежду, посуду, книги, блокноты, значки, шоперы и другие аксессуары, оплатить все сразу и получить в течение нескольких дней. Выручка от продаж направляется некоммерческим организациям. По словам авторов проекта, желающим приобрести благотворительный мерч больше не нужно заходить на сайты разных фондов, искать нужные разделы и оформлять сразу несколько заказов и доставок.

© Фонд «Нужна помощь»
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© Фонд «Нужна помощь»
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© Фонд «Нужна помощь»
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«Большая часть НКО, когда начинает делать свой мерч, сталкивается с трудностями при выходе на большие маркетплейсы. Маркировка, лицензирование, штрихкоды — это все требует времени и внимания, дополнительных ресурсов. Мы берем эту часть работы на себя. Организациям, которые только задумываются о выпуске своей продукции, мы помогаем этот путь пройти: найти поставщиков, узнать о нюансах производства», — заявила Софья Жукова, исполнительный директор фонда «Нужна помощь».

На сайте уже представлены товары следующих НКО: «Такие дела», «Антон тут рядом», «Дом с маяком», «Со-единение», «Насилию.нет», «Старость в радость», Фонд борьбы с лейкемией и Фонд Бориса Немцова за свободу.

Создатели маркетплейса планируют размещать на площадке не только продукцию благотворительных фондов, но и социальных предпринимателей. Кроме того, покупателям будут доступны полезные товары этичного бизнеса, соответствующие ценностям фонда «Нужна помощь».

Ранее благотворительный фонд анонсировал выпуск серии книг «Есть смысл», посвященной актуальным проблемам общества. Публикации российских и зарубежных авторов, вошедшие в новую издательскую программу, предназначены для людей, «которые замечают социальную несправедливость и хотят бороться с ней, но не знают, с чего начать».

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