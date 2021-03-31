Японца оштрафовали на 80 долларов за кибербуллинг участницы реалити-шоу. Она покончила с собой

Суд оштрафовал на 80 долларов жителя Японии, обвиненного в оскорблениях участницы реалити-шоу на Netflix «Terrace House» («Дом с террасой») — знаменитой японской рестлерки Ханы Кимуры. В профиле 22-летней Кимуры он оставлял комментарии, называя ее ничтожной и спрашивая дату ее смерти, сообщает Би-би-си.

Мужчина, имя которого не называется, писал «особо злонамеренные угрозы» в адрес знаменитости. Его судили по статье за грубые оскорбления другого человека, по которой предусмотрен максимальный штраф в 9999 иен (около 90 долларов). В соцсетях судебное постановление раскритиковали, предложив наказать анонима по статье о клевете — за нее предусмотрен штраф на сумму до 4,5 тыс. долларов.

Травля девушки началась после эпизода, в котором она повздорила с другим участником проекта по бытовому вопросу. Ей начали посылать сотни оскорбительных твитов и комментариев в инстаграме. Она признавалась, что ежедневно получает около ста «мнений» о себе от интернет-пользователей и каждое воспринимает близко к сердцу. 23 мая 2020 года мертвую Кимуру обнаружила ее мать.

Перед смертью она выложила фотографию в инстаграме и попросила у подписчиков прощения, простилась с поклонниками и призналась им в любви.