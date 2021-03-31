Сирийский беженец на шотландском острове в трейлере фильма «Забвение»

Компания Focus Features представила трейлер фильма «Забвение» («Limbo») британского режиссера Бена Шэррока. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина рассказывает о молодом музыканте и сирийском беженце Омаре. Разлучившись со своей семьей, он застрял на отдаленном шотландском острове в ожидании решения по его прошению о предоставлении убежища. Из‑за травмы руки он не может играть на уде, доставшемся ему от дедушки, поэтому он бродит по полям и холмам, заводя знакомства с местными жителями.