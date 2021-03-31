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Сирийский беженец на шотландском острове в трейлере фильма «Забвение»

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:36

Компания Focus Features представила трейлер фильма «Забвение» («Limbo») британского режиссера Бена Шэррока. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина рассказывает о молодом музыканте и сирийском беженце Омаре. Разлучившись со своей семьей, он застрял на отдаленном шотландском острове в ожидании решения по его прошению о предоставлении убежища. Из‑за травмы руки он не может играть на уде, доставшемся ему от дедушки, поэтому он бродит по полям и холмам, заводя знакомства с местными жителями.

Трагикомедия претендует на премию BAFTA в категориях «Лучший британский фильм» и «Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера». Она попала в программу прошлогоднего Каннского кинофестиваля, но показать ее смогли только на фестивалях в Торонто и Сан-Себастьяне. В американский прокат лента выйдет 30 апреля и в британский — 30 июля. О показах в России информации пока нет.

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