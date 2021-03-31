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Карты Google начнут показывать водителям экологически чистые маршруты

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:05

Карты Google будут создавать маршруты для водителей так, чтобы они оставляли наименьший углеродный след. Об этом сообщает Би-би-си.

Программа будет анализировать загруженность дорог, уровень выбросов машин и градус наклона дорог. Такие маршруты будут формироваться по умолчанию, но опцию можно отклонить. Если другие варианты будет быстрее, то система предложит сравнить уровень потенциального загрязнения, чтобы водитель мог выбрать подходящую поездку.

«Программа поможет автолюбителям сделать осознанный выбор: ехать быстро или заботиться о природе и своих затратах на топливо», — заявил Сиддхарт Патхак, представитель компании Kearney, участвующей в проекте.

Кроме того, Google с июня будет предупреждать водителей о пересечении зон с низким уровнем выбросов, где ограничивается использование автомобилей, с высоким уровнем выхлопов, например, дизельных. Такие зоны есть в Великобритании, Испании, Германии, Франции и Нидерландах.

В прошлом году карты Google начали показывать пользователям, насколько загружен городской транспорт, в реальном времени. Теперь любой желающий может посмотреть, как много людей проезжают определенную станцию метро или насколько заполнен нужный автобус. Для этого приложение использует информацию о том, сколько телефонов (то есть людей) сейчас находится в отдельно взятом транспорте. Функция доступна и в России.

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