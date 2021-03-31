Полиция в Китае прикрыла крупнейшую организацию по продаже читов. Ее оборот превышал 76 млн долларов

Китайская полиция при поддержке компании Tencent арестовала десять членов организации Chicken Drumstick. Предприятие занималось продажей читов для популярных онлайн-игр, сообщает Би-би-си.

Chicken Drumstick разрабатывала и продавала читы на Overwatch и Call of Duty Mobile по подписке. Один день пользования стоил 10 долларов, подписка на месяц — 200 долларов. Услугами пользовались клиенты не только из Китая, но и из «сотен других стран и регионов», уточнили в полиции.

Основатели компании успели заработать около 76 млн долларов. Полицейские арестовали имущество на 46 млн долларов, включая несколько дорогих спорткаров. Они заявили, что впервые столкнулись с мошенниками из области читов с таким денежным оборотом и количеством игр.

Читы до сих пор остаются одной из главных проблем соревновательных игр. Согласно опросам, примерно треть игроков пользуются читами, чтобы выиграть в «катку» в игре.