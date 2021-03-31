«Размытый вид, пугающие узоры»: как люди с деменцией воспринимают привычные вещи

Благотворительная организация Nursing Home Amica из Канады опубликовала несколько изображений, которые показывают разницу между восприятием окружающего мира обычного человека и больного деменцией. Об этом сообщает The Sun.

Для сравнения НКО представила по две картинки одного и того же интерьера, которые практически ничем не отличаются друг от друга, за исключением некоторых деталей. Однако даже эти безобидные различия несут в себе большой, хоть и не очевидный смысл.

Например, на изображении кухни глазами человека с деменцией можно заметить увядшие цветы, в то время как на второй картинке растения выглядят живыми и здоровыми. Этим авторы показывают, что слабоумие может влиять на способность людей следить за порядком в доме.