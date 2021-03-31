«Размытый вид, пугающие узоры»: как люди с деменцией воспринимают привычные вещи

Благотворительная организация Nursing Home Amica из Канады опубликовала несколько изображений, которые показывают разницу между восприятием окружающего мира обычного человека и больного деменцией. Об этом сообщает The Sun.
Для сравнения НКО представила по две картинки одного и того же интерьера, которые практически ничем не отличаются друг от друга, за исключением некоторых деталей. Однако даже эти безобидные различия несут в себе большой, хоть и не очевидный смысл.
Например, на изображении кухни глазами человека с деменцией можно заметить увядшие цветы, в то время как на второй картинке растения выглядят живыми и здоровыми. Этим авторы показывают, что слабоумие может влиять на способность людей следить за порядком в доме.
Стикеры в случае с кухней могут быть полезны больным деменцией, однако в этом состоянии письменные напоминания часто кажутся мешаниной слов, отмечают специалисты. Поэтому на одной из картинок заметки становятся нечитаемыми.
На изображении гостиной показаны визуальные искажения, которые также могут испытывать люди с деменцией. Для них привычный узор на обоях становится похож на что‑то пугающее, а вид из окна выглядит размытым.
К тому же слабоумие может сделать людей более чувствительными к свету и изменить их восприятие теней. Из‑за этого лампы начинают казаться очень яркими, а тени становятся похожи на черные дыры.
Есть еще одна проблема — больные деменцией могут оставлять в неподходящих местах разные травмоопасные предметы. Например, садовый инвентарь, как это показано на картинке с террасой.
Вне дома таким людям становится еще сложнее ориентироваться в пространстве. Они часто даже не могут определить, какое сейчас время суток. Чтобы проиллюстрировать это, на одной из картинок неврологи затемнили небо.
Деменция − это синдром, при котором человек теряет память и способность выполнять ежедневные действия. В мире около 50 млн человек страдают этим заболеванием. Чаще всего оно встречается у пожилых людей, хотя не является нормальным состоянием старения. Самая распространенная причина возникновения деменции — болезнь Альцгеймера, на нее приходится 60–70% всех случаев.