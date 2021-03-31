В Петербурге у парка 300-летия хотят построить три острова. Там планируют открыть базу для серферов

В акватории Финского залива у парка 300-летия Петербурга собираются построить три искусственных острова. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на проектную документацию «Базы водных видов спорта в Приморском районе».

Проектом занимается АО «Зенит-Арена». Согласно документам, «в непосредственной близости» от парка» могут появиться три круглых гидротехнических сооружения диаметром 50 метров. На них планируют разместить «все необходимое для кайтсерфинга, виндсерфинга и сапсерфинга, в том числе организацию точек проката инвентаря и других технических средств». Также сооружения смогут гасить штормовые волны.

АО «Зенит-Арена» хочет соединить острова с внутренними аллеями и тротуарами парка 300-летия с помощью пешеходных переходов. На берегу компания собирается создать зоны для отдыха и занятий спортом, разместить теневые навесы и кабинки для переодевания, лавочки, парковки для колясок и велосипедов. К воде планируется оборудовать проходы и спуски, а также построить на территории тренировочный комплекс «Готов к труду и обороне».

В скором времени должно состояться публичное обсуждение проекта и анализ его влияния на окружающую среду. До 1 мая петербуржцы могут скачать на сайте комитета по природопользованию опросный лист и высказать в нем предложения и комментарии по поводу проекта.

Ранее стало известно, что в Петербурге появится новый парк площадью 11,25 гектара. Его откроют в Купчино на месте оборонительного рубежа «Ижора».