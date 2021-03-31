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«Оскар-2021» пройдет не только в США, но и в двух европейских городах — впервые в истории премии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:16

Церемония награждения премии «Оскар» впервые в истории пройдет в Лондоне и Париже. Это сделают для тех, кто не сможет прибыть на награждение в Лос-Анджелес 25 апреля, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на организаторов.

Из‑за роста случаев заражения COVID-19 многие участники церемонии из Европы и других стран выразили обеспокоенность по поводу приезда в Лос-Анджелес. Ранее организаторы мероприятия заявили, что кандидаты должны принять личное участие в церемонии или же отказаться от гонки.

Один из продюсеров «Оскара» Стейси Шер рассказал, что для европейских деятелей киноискусства сейчас готовятся специальные площадки, с которых будет вестись трансляция церемонии. Конкретное место площадок пока уточняется.

Оргкомитет по-прежнему призывает всех, кто может безопасно и легально поехать в США, принять личное участие в предстоящей церемонии. Специально для них Американская киноакадемия построила карантинный центр, где они должны будут провести несколько дней в соответствии с установленными в городе ограничениями. Тем, кто вакцинировался или летел бизнес-классом, этот период сократят.

Продюсер Стивен Содерберг заверил, что карантинные расходы номинантов на себя возьмут партнеры шоу, — отели и авиакомпании. Ковровая дорожка, по его словам, тоже изменится: чтобы участники не создавали столпотворения, количество человек на дорожке будет контролироваться кураторами мероприятия. «Оскар» пройдет во внутреннем дворе центрального железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station. Оргкомитет заявил, что там достаточно места для того, чтобы гости и их близкие могли соблюдать социальную дистанцию.

Ранее стало известно, что церемония пройдет сразу в нескольких частях Лос-Анджелеса и третий год подряд без ведущего.

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