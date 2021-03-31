Парк развлечений Universal Studios откроется 16 апреля. Но пока только для жителей Калифорнии

Купить билеты в парк аттракционов можно будет начиная с 8 апреля. В ближайшее время посетить его смогут только жители Калифорнии.

16 апреля впервые с начала пандемии откроется тематический парк развлечений Universal Studios. Об этом сообщается на официальном сайте Universal Studios Hollywood.

Из‑за действующих коронавирусных ограничений группы посетителей не могут превышать 10 человек, при этом они должны состоять максимум в трех разных семьях. Некоторые из аттракционов все еще будут временно закрыты.

Также в парке будет действовать требование на ношение масок, социальное дистанцирование, проверка температуры, ограниченная вместительность экскурсионных групп, аттракционов, шоу и студий, а также сенсорные поверхности, бесконтактная оплата и усиленные меры дезинфекции.

Об открытии парка Universal Studios стало известно еще 6 марта. Также впервые с начала локдауна должны были открыться Диснейленд и спортивные стадионы. Их запуск был запланирован на 1 апреля.