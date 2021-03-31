Парк развлечений Universal Studios откроется 16 апреля. Но пока только для жителей Калифорнии

16 апреля впервые с начала пандемии откроется тематический парк развлечений Universal Studios. Об этом сообщается на официальном сайте Universal Studios Hollywood.
Купить билеты в парк аттракционов можно будет начиная с 8 апреля. В ближайшее время посетить его смогут только жители Калифорнии.
Из‑за действующих коронавирусных ограничений группы посетителей не могут превышать 10 человек, при этом они должны состоять максимум в трех разных семьях. Некоторые из аттракционов все еще будут временно закрыты.
Также в парке будет действовать требование на ношение масок, социальное дистанцирование, проверка температуры, ограниченная вместительность экскурсионных групп, аттракционов, шоу и студий, а также сенсорные поверхности, бесконтактная оплата и усиленные меры дезинфекции.
Об открытии парка Universal Studios стало известно еще 6 марта. Также впервые с начала локдауна должны были открыться Диснейленд и спортивные стадионы. Их запуск был запланирован на 1 апреля.