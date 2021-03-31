Всемирный банк назвал главных должников России. Среди них Беларусь, Бангладеш и Венесуэла

Всемирный банк впервые раскрыл сведения о двусторонней задолженности многих развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Россией. Об этом передает РБК.

Согласно материалам банка, на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 млрд долларов по двусторонним займам. Крупнейшим должником РФ, по материалам организации, стала Беларусь — к концу 2019 года она задолжала 8,1 млрд долларов. В конце прошлого года Россия одобрила правительству Лукашенко еще один кредит в 1,5 млрд долларов.

Более миллиарда долларов России должны вернуть Бангладеш (2,4 млрд), Венесуэла (1,8 млрд), Индия (1,7 млрд), Вьетнам (1,6 млрд). Африканские страны, не считая Египет, в долгу у России на 973 млн долларов — это Сомали (418 млн), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Большинство из них брали кредит у СССР, кроме Замбии и Мозамбика.

Украина, кредитованная, по данным ВБ, на 606 млн долларов, учитывает долг только на 0,61 млрд долларов, образовавшийся в начале 1990-х годов за поставки российского газа. В Москве считают, что Киев обязан вернуть кредит на 3 млрд долларов за спорные еврооблигации времен Виктора Януковича.

В общем списке кредиторов лидирует Китай, раздавший 149 млн долларов, а Россия занимает пятое место. РБК добавляет, что Министерство финансов РФ не оглашает информацию о должниках России — ее прописывают в секретных приложениях к федеральному бюджету.

По данным ведомства на 1 октября 2020 года, иностранные государства и юридические лица задолжали России 39,6 млрд долларов, из которых 15,8 млрд — долги бывшему СССР. В прошлом году Россия раздала госкредитов еще на 211 млрд рублей.