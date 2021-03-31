YouTube в качестве эксперимента отключит счетчик дизлайков

Такое решение руководство соцсети приняло после критики и жалоб от блогеров. По их мнению, общедоступный счетчик дизлайков повышает вероятность дискредитации и оскорбления авторов видео.

Видеохостинг YouTube начал тестирование нового интерфейса, в котором не будет показываться количество дизлайков под роликами. Об этом сообщается в официальном твиттере сервиса.

Зрители могут продолжить оставлять под роликами дизлайки. Это поможет алгоритмам YouTube подобрать верные рекомендации на основе интересов аудитории. Однако точное количество негативных реакций сможет увидеть только владелец канала.

Пока обновление будет работать в тестовом режиме и появится лишь у некоторых пользователей. Руководство сервиса планирует проанализировать, насколько такое обновление необходимо в будущем.

В 2019 году социальные сети резко начали отказываться от счетчика лайков под постами. Летом Instagram начал скрывать отметки «нравится» у пользователей из разных стран, а затем — и по всему миру, чтобы сбавить напряжение и избавиться от соревновательного элемента. Такое же обновление опробовали Facebook, YouTube и «ВКонтакте».