Российских хакеров заподозрили в краже тысяч электронных писем Госдепа США

Российские хакеры подозревают в краже тысяч электронных писем чиновников Госдепартамента США в прошлом году, сообщает Politico со ссылкой двух источников в Конгрессе.

По словам собеседников издания, злоумышленники получили доступ к электронной почте Бюро по делам Европы и Евразии, а также Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Пока неясно, были ли украдена информация с секретным содержанием.

Также остается неизвестным, были ли взлом частью кибератаки на правительственные учреждения через программное обеспечение компании SolarWinds. В Госдепартаменте отказались комментировать «предполагаемые инциденты» в целях сохранения кибербезопасности системы.

В декабре прошлого года несколько СМИ сообщили о взломе системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны. Тогда источники рассказали, что кибератаку совершила группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами. С марта хакеры в течение нескольких месяцев отслеживали электронные письма сотрудников ведомств, а доступ к базе данных получили при поддержке иностранного правительства.