Россельхознадзор зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса для животных

Над вакциной работал Федеральный центр охраны здоровья животных. С октября 2020 года специалисты провели клинические испытания «Карнивак-Ков» на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. По словам Савенкова, у всех вакцинированных животных выработались антитела к COVID-19. Продолжительность иммунитета после прививки составит не менее шести месяцев.

В России разработали первую в мире вакцину от коронавируса для животных под названием «Карнивак-Ков». О регистрации препарата объявил заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков .

«Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», — добавил Савенков. В сообщении Россельхознадзор отмечает, что доказательств, подтверждающих факт передачи коронавируса от животного к человеку, пока не обнаружено.

Информация о создании российской вакцины для норок появилась в ноябре 2020 года, когда впервые сообщили о подтвержденных случаях заражений животных в Дании.

В начале ноября прошлого года правительство Дании приняло решение уничтожить все поголовье норок в стране из‑за мутировавшей формы коронавируса. Позднее власти отказались от этой меры, поскольку требование убить животных оказалось незаконным.

Тем не менее министр сельского хозяйства Дании Моргенс Йенсен подчеркнул, что разведение норок опасно из‑за пандемии COVID-19. Поэтому власти разработают законопроект, который позволит в будущем принимать решения о забое норок в чрезвычайных обстоятельствах.