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В начале апреля консоли PlayStation 5 в России подорожают на 3000 рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 8:51

1 апреля поднимутся цены на консоли PlayStation 5 в России. Они подорожают на 3000 рублей, пишет портал DTF.

PlayStation 5 теперь будет стоить от 49 990 рублей вместо прежних 46 990. Версия без дисковода PlayStation 5 Digital Edition обойдется в 40 990 рублей, хотя ранее стоила 37 900.

Представитель Sony заявил, что изменения цен связаны с курсом валют. Компания использует внутренние курсы и пересматривают их во время нового отчетного периода. 1 апреля как раз начинается фискальный год.

Сейчас PS 5 нет в свободной продаже в России. Консоли поставляются в ограниченном количестве, а раскупают их еще по предзаказу. Однако можно взять приставку у перекупщиков примерно за 55–62 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что музыкальный сервис Spotify запустил версию приложения для PlayStation 4 и PlayStation 5 в России. Теперь пользователи могут слушать любимые треки, не отвлекаясь от игры. Опция доступна как в бесплатной версии приложения, так и по подписке Spotify Premium.

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