Стал известен экипаж первого гражданского полета на орбиту на корабле SpaceX

Американская космическая компания SpaceX сформировала экипаж первого гражданского полета на орбиту, который состоится в конце 2021 года по инициативе миллиардера Джареда Айзекмана. Об этом сообщил Today.

В состав команды, помимо самого Айзекмана, войдут 29-летняя ассистентка врача Хейли Арсено, 41-летний ветеран ВВС США Крис Семброски и 51-летняя предпринимательница, педагог и опытный пилот Сиан Проктор.

Арсено станет не только участницей первого полностью гражданского экипажа, но и первым астронавтом с протезом. В 10 лет девушке удалили на заменили часть бедренной кости, операция потребовалась из‑за перенесенного Арсено рака.

За полгода участникам команды предстоит подготовиться к полету. Экспедицию предполагается начать до конца сентября. Некоторый опыт в космонавтике на данный момент есть только у Семброски — 20 лет назад он работал советником лагеря космической подготовки.

Четверым астронавтам предстоит провести в космосе несколько дней на борту корабля Crew Dragon. Предположительно, он пролетит над МКС на высоте 532 километров над Землей.

О планах по запуску первой гражданской экспедиции в космос стало известно в начале февраля. Основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман задумал этот полет как благотворительный — он надеется собрать пожертвования в размере 200 млн долларов для детской больницы в Мемфисе, где работает Арсено.