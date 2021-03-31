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Олимпийского чемпиона по скелетону Джимми Ши обвинили в сексуальном насилии над ребенком

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:22

Олимпийского чемпиона по скелетону Джимми Ши обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Бывший спортсмен предстал перед судом в американском штате Юта. Об этом сообщил Independent.

По мнению следствия, Ши совершил несколько преступлений в 2020 году. Он обвиняется в одном эпизоде сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах, а также в двух эпизодах домогательств.

Скелетонист отрицает все обвинения и утверждает, что прикасался к предполагаемой жертве только в знак любви и привязанности. По словам адвоката атлета Руди Баутиста, иск в адрес Ши является следствием семейного конфликта и недопонимания.

52-летний олимпийский чемпион намерен добиться снятия обвинений. Личность несовершеннолетнего, над которым якобы надругался Ши, не раскрывается.

Джимми Ши известен как обладатель золотой медали Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити и победитель Чемпионата мира 1999 года в Альтенберге. Он является потомственным атлетом: его отец — лыжник и участник Олимпиады 1964 года, а дед — конькобежец и двукратный победитель Игр 1932 года.

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