В сети появился трейлер четвертого сезона «Рассказа служанки». Он выйдет на Hulu 28 апреля

В нем главная героиня шоу Джун в исполнении Элизабет Мосс стремится к возмездию и пытается разрушить изнутри тоталитарный режим Гилеад. «Я обещала себе, что они будут страдать так, как страдали мы», — говорит в видео бывшая служанка.

Судя по трейлеру, помочь Джун в ее войне попытаются друзья — покалеченная в Гилеаде служанка Джанин, сбежавшая в Канаду Мойра, а также любовник главной героини Ник. Они попытаются спасти девушку, но сделать это, вероятно, будет нелегко. «Некоторые женщины не хотят быть спасенными», — произносит один из героев сериала.

Фред Уотерфорд, чьей служанкой некогда была Джун, попытается выследить и убить ее. Доберется ли Джун до своих обидчиков первой и сумеет ли вернуться из Гилеада в нормальный мир, зрители узнают из новых серий шоу — их премьера намечена на 28 апреля. В России продолжение сериала эксклюзивно выйдет на more.tv 29 апреля.

Ранее Hulu представил тизер сезона. В нем Джун путешествует по заброшенным улицам Америки и готовится вместе с другими заложниками Гилеада дать отпор бесчеловечному режиму.

«Рассказ служанки» — американский сериал, основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. В 2017 году по итогам «Эмми» шоу признали лучшей ТВ-драмой, также «Рассказ служанки» получил «Золотой глобус» как лучший сериал. По заявлениям Hulu, «Рассказ служанки» ― самое популярное и прибыльное шоу на платформе.