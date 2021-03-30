Цветение сакуры началось в Японии раньше, чем в предыдущие 1200 лет. Все из‑за изменения климата

Цветение сакуры в Японии началось в 2021 году раньше, чем в предыдущие 1200 лет. Это произошло из‑за глобального изменения климата, считают японские ученые. Об этом сообщил SkyNews.

Пик цветения знаменитой вишни обычно приходится на середину апреля. Однако в этом сезоне цветы полностью распустились уже в конце марта. В Киото был обновлен рекорд 1409 года, в Токио — 1953 года.

По мнению специалистов, тенденция на более раннее цветение сакуры наметилась еще с 1970-х годов. Последующие наблюдения только убедили ученых еще больше в том, что Япония, как и вся планета, подвержена изменению климата.

В качестве основы для исследований выступили данные о цветении сакуры на протяжении нескольких столетий. Японцам удалось выяснить, как цвела вишня с 821 года — у ученых есть информация о 732 сезонах цветения.

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило о первых цветах сакуры 11 марта в префектуре Хиросима. Из‑за пандемии коронавируса жителям Страны восходящего солнца рекомендовано отказаться от традиционного ритуала любования деревьями — ханами.