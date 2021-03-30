Сражение на световых мечах и огромный Микки Маус в клипе Apashe «Lord & Master»

Действие ролика происходит на сцене театра. Все начинается с того, что танцовщица репетирует свою партию перед худруком, которого играет сам Джон де Бук (настоящее имя артиста). Затем все быстро меняется, и девушку уже пытаются склонить на темную сторону толпа кибер-женщин и штурмовики в шляпах. А главным злодеем, по всей видимости, является огромный голографический Микки Маус. Отважная танцовщица пытается противостоять им, сражаясь на световых мечах.

Бельгийский электронный продюсер Apashe выпустил клип на трек «Lord & Master». Посмотреть его можно на ютьюбе.

По словам музыканта, сценарии ко всем своим клипам он пишет на пару с их бессменным режиссером Адрианом Виллагомесом. «Не то чтобы мы садимся и устраиваем брейнсторминг. Скорее, обмениваемся недавно увиденными или прочитанными вещами за ужином или на прогулке. Так и рождаются идеи — из обмена опытом, впечатлениями. Как видите, довольно безумные идеи», — отмечает он.

«Lord & Master» — часть альбома «Renaissance», который Apashe записал вместе с пражским оркестром в 2020 году.