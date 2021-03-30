Сражение на световых мечах и огромный Микки Маус в клипе Apashe «Lord & Master»

Бельгийский электронный продюсер Apashe выпустил клип на трек «Lord & Master». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Действие ролика происходит на сцене театра. Все начинается с того, что танцовщица репетирует свою партию перед худруком, которого играет сам Джон де Бук (настоящее имя артиста). Затем все быстро меняется, и девушку уже пытаются склонить на темную сторону толпа кибер-женщин и штурмовики в шляпах. А главным злодеем, по всей видимости, является огромный голографический Микки Маус. Отважная танцовщица пытается противостоять им, сражаясь на световых мечах.
По словам музыканта, сценарии ко всем своим клипам он пишет на пару с их бессменным режиссером Адрианом Виллагомесом. «Не то чтобы мы садимся и устраиваем брейнсторминг. Скорее, обмениваемся недавно увиденными или прочитанными вещами за ужином или на прогулке. Так и рождаются идеи — из обмена опытом, впечатлениями. Как видите, довольно безумные идеи», — отмечает он.
«Lord & Master» — часть альбома «Renaissance», который Apashe записал вместе с пражским оркестром в 2020 году.