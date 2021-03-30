перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
GameofThrones/YouTube На Бродвее поставят спектакль по мотивам «Игры престолов». Его также покажут в Лондоне и в Австралии
На Бродвее поставят спектакль по мотивам «Игры престолов». Его также покажут в Лондоне и в Австралии 0:35
На заводе под Петербургом опрокинулся рыболовецкий траулер. Два человека погибли Вчера в 23:20
В сети появился трейлер четвертого сезона «Рассказа служанки». Он выйдет на Hulu 28 апреля Вчера в 23:03
Spotify стал доступен на PlayStation в России. Теперь можно слушать музыку, не отвлекаясь от игры Вчера в 22:49
Сражение на световых мечах и огромный Микки Маус в клипе Apashe «Lord & Master» Вчера в 22:28
Цветение сакуры началось в Японии раньше, чем в предыдущие 1200 лет. Все из‑за изменения климата Вчера в 22:04
garbage/Instagram У Garbage выйдет новый альбом. Впервые за пять лет!
У Garbage выйдет новый альбом. Впервые за пять лет! Вчера в 21:38
«;l;gmlxzssaw.»: загадочный твит стратегического командования США породил конспирологические теории Вчера в 21:12
МОК представил логотип зимних Олимпийских игр 2026 года. Они пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо Вчера в 21:04
Spotify купил конкурента Clubhouse, чтобы встроить его функции в свое приложение Вчера в 20:49
Мария Степанова в лонг-листе «Букера», трейлер «Рика и Морти» и другие новости дня Вчера в 20:19 Дайджест
«Мы осуждаем насилие»: корейская группа BTS присоединилась к движению Stop Asian Hate Вчера в 20:12
Wikimedia Commons Сурков рассказал, что брал пример с щедрого мецената, организовавшего в XIX веке банковскую аферу
Сурков рассказал, что брал пример с щедрого мецената, организовавшего в XIX веке банковскую аферу Вчера в 19:27
Сын Бориса Немцова появился в ролике «Единой России». Видео посвящено Дню театра Вчера в 19:21
На музыкальном фестивале Field выступят Ross From Friends, Kate NV, Zavet и Moa Pillar Вчера в 18:37
Вышел трейлер пятого сезона «Рика и Морти». Новые серии покажут в июне! Вчера в 18:07
В последний день марта в кино можно будет попасть на треть дешевле. «Афиша» подарит скидку Вчера в 17:58
Вуди Харрельсон сыграет роль личного врача нациста Генриха Гиммлера в триллере про Вторую мировую Вчера в 17:52
Изображение на превью: Lionsgate Films/YouTube Охота на маньяка в новом трейлере девятой «Пилы» с Крисом Роком и Сэмюэлем Л.Джексоном
Охота на маньяка в новом трейлере девятой «Пилы» с Крисом Роком и Сэмюэлем Л.Джексоном Вчера в 17:46
Прототип Starship Илона Маска снова взорвался в ходе испытаний. На этот раз — не успев приземлиться Вчера в 17:29
Отключить рекламу

Сражение на световых мечах и огромный Микки Маус в клипе Apashe «Lord & Master»

Валерия Корниенко
Вчера в 22:28

Бельгийский электронный продюсер Apashe выпустил клип на трек «Lord & Master». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Действие ролика происходит на сцене театра. Все начинается с того, что танцовщица репетирует свою партию перед худруком, которого играет сам Джон де Бук (настоящее имя артиста). Затем все быстро меняется, и девушку уже пытаются склонить на темную сторону толпа кибер-женщин и штурмовики в шляпах. А главным злодеем, по всей видимости, является огромный голографический Микки Маус. Отважная танцовщица пытается противостоять им, сражаясь на световых мечах.

По словам музыканта, сценарии ко всем своим клипам он пишет на пару с их бессменным режиссером Адрианом Виллагомесом. «Не то чтобы мы садимся и устраиваем брейнсторминг. Скорее, обмениваемся недавно увиденными или прочитанными вещами за ужином или на прогулке. Так и рождаются идеи — из обмена опытом, впечатлениями. Как видите, довольно безумные идеи», — отмечает он.

«Lord & Master» — часть альбома «Renaissance», который Apashe записал вместе с пражским оркестром в 2020 году.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
мультфильм
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
Вариация на тему сказки братьев Гримм
видео
Билл Виола. Путешествие души
Движущиеся миры главного видеохудожника Америки
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить