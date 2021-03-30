МОК представил логотип зимних Олимпийских игр 2026 года. Они пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо

Международный олимпийский комитет (МОК) представил логотип зимних Игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Эмблема появилась на сайте Олимпийского движения.
Официальную символику Олимпиады впервые выбирали на всенародном голосовании. В финальной части конкурса участвовали два варианта логотипа — «Dado» и «Futura». Они были показаны на музыкальном фестивале в Сан-Ремо 6 марта.
Победителем стала эмблема «Futura», выполненная в виде числа 26, окрашенного в светло-серые оттенки. Ее поддержали около 75% участников отбора. Всего в голосовании приняли участие более 871 тысячи человек из 169 стран.
Логотип Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии следом за Олимпийскими, будет также основан на дизайне «Futura». В нем светло-серые цвета заменят на красно-сине-зеленый градиент — в тон полумесяцев на символе Паралимпиады.
Представитель МОК Сари Эссайя отметила, что «Futura» «иллюстрирует динамичный и современный дизайн, которые отражает некоторые фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр». В частности, логотип отражает стремление к экологичности.
В прошлом году оргкомитет Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе также начал работу над эмблемой соревнований. Он предложил знаменитостям создать свои версии логотипа, основанные на общей концепции. Свой вариант разработала Билли Айлиш.