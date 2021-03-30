«;l;gmlxzssaw.»: загадочный твит стратегического командования США породил конспирологические теории

В твиттере стратегического командования США, которое объединяет ядерные силы, силы ПРО и космические войска, появился странный текст «;l;gmlxzssaw.». В скором времени он был удален, а ведомство извилось и попросило не обращать на него внимания, однако пост заметили пользователи и СМИ.
Некоторые, учитывая роль стратегического командования, стали шутить, что агентство случайно отправило код запуска ядерного оружия. Другие начали сомневаться в надежности работы агентства.
На странное сообщение обратили внимание даже последователи конспирологической теории Qanon. Один из них заявил, что в казалось бы бессмысленном наборе символов может заключаться тайное послание.
Некоторые подумали, что твиттер стратегического командования взломали. Многие предположили, что за странное сообщение ответственен кот.
Выяснить происхождение странного твита удалось журналисту Daily Dot. Он отправил запрос в агентство и там дали комментарий. В агентстве заявили, что менеджер твиттер-аккаунта командования оставил его на некоторое время без присмотра. Маленький ребенок сотрудника воспользовался ситуацией, начал играть с клавишами и неосознанно опубликовал твит.
«Абсолютно ничего ужасного не произошло, то есть наш аккаунт никто не взломал. Пост был обнаружен и удален с помощью телефона», — отметили в ведомстве.
Но некоторых пользователей такое объяснение не воодушевило. Они возмутились, что такой важный ресурс легко может оказаться в руках ребенка.