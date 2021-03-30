«;l;gmlxzssaw.»: загадочный твит стратегического командования США породил конспирологические теории

В твиттере стратегического командования США, которое объединяет ядерные силы, силы ПРО и космические войска, появился странный текст «;l;gmlxzssaw.». В скором времени он был удален, а ведомство извилось и попросило не обращать на него внимания, однако пост заметили пользователи и СМИ .

На странное сообщение обратили внимание даже последователи конспирологической теории Qanon. Один из них заявил, что в казалось бы бессмысленном наборе символов может заключаться тайное послание.

«Кто‑то из анонов пропустил его (текст твита) через криптографический расшифровщик и одним из вариантов для криптограммы было „Q ОПРАВДАН“. Думайте что хотите. Может в этом есть что‑то, а может нет».

Выяснить происхождение странного твита удалось журналисту Daily Dot. Он отправил запрос в агентство и там дали комментарий. В агентстве заявили, что менеджер твиттер-аккаунта командования оставил его на некоторое время без присмотра. Маленький ребенок сотрудника воспользовался ситуацией, начал играть с клавишами и неосознанно опубликовал твит.

«Абсолютно ничего ужасного не произошло, то есть наш аккаунт никто не взломал. Пост был обнаружен и удален с помощью телефона», — отметили в ведомстве.

Но некоторых пользователей такое объяснение не воодушевило. Они возмутились, что такой важный ресурс легко может оказаться в руках ребенка.