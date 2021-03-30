Spotify купил конкурента Clubhouse, чтобы встроить его функции в свое приложение

Музыкальный сервис Spotify объявил о покупке компании Betty Labs — разработчика приложения Locker Room. Это аналог Clubhouse, в котором пользователи обсуждают спорт.

Условия сделки не раскрываются. При этом в компании отметили, что покупка компании нужна, чтобы запустить аудиочаты внутри стриминговой платформы.

Первое время голосовое общение будет доступно только музыкантам, авторам песен, подкастерам и другим создателям аудиоконтента и музыки. В будущем эта функция откроется для более широкого круга лиц.

Благодаря покупке в Spotify появятся спортивные, музыкальные и культурные программы, а авторы смогут общаться со своей аудиторией.

«Исполнители и фанаты просили о форматах живых выступлений на Spotify, и мы очень рады, что скоро мы сделаем их доступными на нашей платформе для сотен миллионов слушателей и миллионов авторов», — заявил руководитель отдела исследований и развития компании Густав Сёдерстрем.

Над собственным аналогом Clubhouse работают и другие компании, например Facebook. Instagram недавно представил «комнаты» для прямых эфиров, в которых могут участвовать сразу несколько человек, а Twitter начал тестировать свою аудиоплатформу Spaces в декабре 2020 года.