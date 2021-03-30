Мария Степанова в лонг-листе «Букера», трейлер «Рика и Морти» и другие новости дня

Роман «Памяти памяти» Марии Степановой попал в лонг-лист Букеровской премии. За всю историю премии это удавалось лишь двум российским писателям — Людмиле Улицкой и Владимиру Сорокину.

Магазин «Елисеевский» в Москве закроется в апреле после 120 лет работы. Гастроном несет убытки, а нового арендатора помещения найти так и не удалось.

«Российская ЛГБТ-сеть» заявила, что полиция в Чечне призывает родственников Исмаила Исаева и Салеха Магамадова убить их. Почти каждый день членов семьи привозят в полицию и там «проводят беседы» об этом.

Apple проиграла суд со Swatch о праве на использование коронной фразы Стива Джобса «One more thing». Он произносил ее во время презентаций новых продуктов компании.

Шэрон Стоун призналась, что она и ее сестра стали жертвами сексуального насилия со стороны своего деда. О пережитом опыте актриса написала в автобиографической книге «The Beauty of Living Twice» («Красота жизни дважды»).

В России выявили 8277 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев увеличилось до 4 536 820.

AstraZeneca переименовала свою вакцину от COVID-19 в Vaxzevria на фоне массового отказа от нее. Сам препарат от этого не изменится, однако упаковка теперь может выглядеть иначе.

Итальянского мафиози, который семь лет успешно скрывался от правосудия, поймали в Доминикане. Выдал преступника собственный блог на ютьюбе, где он вместе с женой делился секретами итальянской кухни.

Nike подала в суд на создателей «сатанинских кроссовок», выпущенных в коллаборации с американским рэпером Lil Nas X. Обувь возмутила клиентов компании и верующих.

Очередной прототип космического корабля Starship взорвался при посадке в ходе испытаний. SpaceX не объяснила причины этого.

Телеканал Adult Swim опубликовал трейлер пятого сезона «Рика и Морти». Премьера новых серий назначена на 20 июня.

Сильвестр Сталлоне начал писать сценарий к многосерийному приквелу «Рокки». Сериал расскажет о молодости главных героев киновселенной.

«Каста» выпустила клип на песню «Под солнцем затусим». В ролике группа устраивает пляжный отдых на морозе, купается в проруби и прохлаждается с коктейлями, несмотря на снег вокруг.

Критик Зинаида Пронченко и ведущий Евгений Стаховский обсудили экранизации романа «Лолита» в ютьюб-шоу «Экранная копия». Речь идет о фильмах Стэнли Кубрика 1962 года и Эдриана Лайна 1997 года.

15 апреля в Powerhouse пройдет презентация нового лейбла Lineup Music. На ней выступят Terelya и Сила, а основательница лейбла Зоя Скобельцына отметит свой день рождения.