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«Мы осуждаем насилие»: корейская группа BTS присоединилась к движению Stop Asian Hate

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:12

Участники корейского кей-поп-бенда BTS присоединились к движению Stop Asian Hate и публично осудили дискриминацию и насилие по отношению к людям азиатского происхождения. Свое заявление они сделали в твиттере.

К нему артистов подтолкнул недавний трагический инцидент в американском городе Атланта, где были убиты восемь человек, в том числе — шесть женщин-азиаток. Преступление совершили, возможно, по расовым мотивам.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых. Мы ощущаем скорбь и гнев», — написали BTS.

Музыканты вспомнили, как сами сталкивались с дискриминацией, и призвали не забывать о связи между произошедшим и расовым вопросом. «То, что происходит сейчас, не может быть отделено от нашей принадлежности к азиатам», — отметили артисты.

«Мы выносили беспричинные оскорбления и высмеивания за то, как мы выглядим. Нас даже спрашивали, почему азиаты говорят по-английски. <…> Наш собственный опыт незначителен в сравнении с теми событиями, которые произошли в последние несколько недель. Но его было достаточно, чтобы заставить нас чувствовать себя бессильными и подорвать нашу самооценку», — рассказали BTS.

Участники группы отметили, что им потребовалось некоторое время, чтобы обсудить и обдумать, каким должно быть их сообщение по поводу Stop Asian Hate.

«Мы выступаем против расовой дискриминации. Мы осуждаем насилие. Ты, я и мы все имеем право быть уважаемыми. Мы будем стоять вместе», — добавили BTS.

BTS — одна из самых популярных и успешных музыкальных групп в мире. Кей-поп-звезды неоднократно попадали в Книгу рекордов Гиннесса. В марте их клип на песню «Dynamite» признали видео с максимальным одновременным числом зрителей на YouTube.

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