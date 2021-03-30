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Сын Бориса Немцова появился в ролике «Единой России». Видео посвящено Дню театра

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:21

Семилетний сын погибшего оппозиционного политика Бориса Немцова появился в ролике, который «Единая Россия» сняла к Международному дню театра. Видео появилось в телеграм-канале московского отделения партии.

Изначально сюжет сопровождался комментарием: «Боря Немцов поздравил москвичей прочтением „Великопостной молитвы“ Александра Сергеевича Пушкина». Однако позднее подпись удалили.

Издание Znak.com отмечает, что других артистов, выступавших перед московскими театрами, авторы ролика по имени не называли. Почему решили отказаться и от упоминания Немцова, неизвестно.

Мать мальчика Екатерина Ифтоди подтвердила, что на видео запечатлен ее сын. Женщина пояснила, что она сама с прошлого года состоит в «Единой России», а ее ребенок «принимал и будет принимать» участие в мероприятиях партии.

«Мы живем в стране, в которой существует единая, скажем так, лидирующая и доминантная партия. Во-вторых, мы живем в Пресненском районе и принимаем активное участие [в жизни района]. И то, что ребенок принял участие, — это просто всего лишь ребенок. Основываться на каких‑то принципах, мне кажется, глупо, потому что это ребенок своего отца. Какие‑то политические взгляды к нему никак не относятся», — заявила Ифтоди.

Также она добавила, что благодарна руководству страны, которое «действительно отнеслось очень с большим пониманием и глубоким почтением к ребенку». «Мы получили эту некую справедливость, и мы этого жеста никогда не забудем», — сказала Ифтоди.

В 2017 году Екатерина Ифтоди добилась в суде признания Бориса Немцова отцом ее сына. Также она пыталась добиться для ребенка права на получение наследства.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в 2015 году. По делу было арестовано пять человек. Их приговорили к лишению свободы от одиннадцати до двадцати лет. Организатор убийства политика так и не найден, на месте его гибели открыли мемориал.

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