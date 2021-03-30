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Сурков рассказал, что брал пример с щедрого мецената, организовавшего в XIX веке банковскую аферу

Семён Гудошников
Сегодня в 19:27

Экс-помощник президента Владислав Сурков опубликовал в «Русском пионере» материал об Иване Рыкове — банкире из города Скопина, который в XIX веке организовал крупную финансовую аферу. Свои доходы он щедро направлял на нужды города — помогал бедным, строил церкви и школы. Сурков признался, что брал пример с Рыкова, хоть это и неправильно, и заявил, что нужно «нарушить закон или хотя бы нормы приличия, чтобы увидеть сокровища мира». «Афиша Daily» публикует пересказ материала.

Владислав Сурков вырос в небольшом городе Скопине (известном в последнее время благодаря скопинскому маньяку). Обучение он начал в восьмилетней школе, которая располагалась в здании бывшего училища. Оно было построено в XIX веке на средства местного банкира и мецената Ивана Рыкова, о котором учителя почему‑то ничего не рассказывали.

Выяснить, кто же такой Рыков, у Суркова получилось благодаря иллюстрированному альбому про Чехова, который лежал у них дома. В нем он увидел карикатуру, на которой был лев с человеческой бородой, подписанную «Скопинский лев в клетке». В комментариях к иллюстрации уточнялось, что это Иван Рыков. Сурков провел собственное расследование, чтобы восстановить историю мецената: что‑то он узнал еще в школе, что‑то уже в «новое время».

Иван Гаврилович Рыков родился в 1831 году в Скопине. Он работал в городе бургомистром, а в 1863 году возглавил Скопинский общественный банк. Организация платила по вкладам 7% годовых при средней ставке по империи в 3%. Вкладчики со всей страны внесли в банк около 13 млн царских рублей. От земляков банкир вклады принципиально не принимал.

Зато щедро направлял деньги на нужды города — помогал бедным, жертвовал на церкви, больницы и школы, протянул в Скопин железную дорогу. Местные жители обожали мецената, но довести город до полного процветания у него не получилось. Какие‑то вкладчики решили забрать свои деньги из банка, но тут выяснилось, что ни денег, ни банка как такового нет.

Рыков под его видом организовал финансовую пирамиду, которая почти 20 лет перекачивала деньги из других губерний в карман банкира. После известий об этом вкладчики со всей России начали забирать свои средства из кредитных организаций, и в результате рухнуло еще 10 банков.

Что интересно, Рыков никогда не принимал вклады от земляков. Только от иногородних. Так что ни один житель Скопина не пострадал. Благородный, великодушный человек! Своих на бросил! Вернее, не кинул. Он ведь знал, чем все кончится. И был прав. Этим и кончилось — тюрьмой, Сибирью.

На своем суде опальный банкир заявил: «Мне говорят, что я чудовище, что я украл шесть миллионов. Но это грубая клевета! Клянусь вам, господа присяжные, я украл всего только один миллион, только один!»

Экс-помощник президента считает, что банкир мог украсть и 6 млн, и 10, но не стал. «И это задокументировано. И это честно. А воры честными не бывают. Значит, не вор. Хотя, вор, конечно… В общем, все сложно», — рассуждает Сурков.

Он признается, что был поражен историей Рыкова, поскольку этот человек был совершенно не похож на все, что Сурков видел в Скопине — невзрачном, меленьком городе, где «живые отличались от мертвых, в основном, пищеварением».

В школе мне внушали, что образцами для подражания могут быть два вида людей — герои и скромные труженики. И с тех и с других следовало неким диалектическим образом одновременно брать пример. Понятно, любое государство хочет, чтобы его граждане были скромными тружениками, которые ********* [много работают] и не ****** [возмущаются], а если какая беда, то сразу встают в строй, совершают героические подвиги. <…>

А я хотел брать пример с Ивана Рыкова. И это нехорошо, и это неправильно, и быть так не должно. Но было.

Надо нарушить закон или хотя бы нормы приличия, чтобы увидеть сокровища мира. И еще раз нарушить, чтобы их получить. И еще раз, чтобы удержать. И еще раз… Это не совет и не призыв, если что. И это не про деньги. Это про сокровища мира.
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