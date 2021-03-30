В последний день марта в кино можно будет попасть на треть дешевле. «Афиша» подарит скидку

31 марта посмотреть фильм в одном из залов Объединенной киносети можно будет со скидкой в 31%. Ее предоставит «Афиша» и «Рамблер.Касса» по специальному промокоду MART31. Воспользоваться предложением смогут совершеннолетние зрители.

Для этого им необходимо в последний день весны зайти в мобильное приложение «Афиши» или на ее сайт и выбрать подходящий сеанс в кинотеатрах «Синема Парк», «Формула Кино», «Кронверк Синема» и Kinostar. То же самое можно сделать на сайте «Рамблер.Кассы» или в ее приложении.

Количество покупаемых билетов не ограничено. Попасть возможно на любой киносеанс, за исключением показов альтернативного контента (например, балета или цикла «Мульт в кино»). Также акция не распространяется на сеансы по специальным ценам.

Среди доступных фильмов — блокбастер «Годзилла против Конга», аниме «Ая и ведьма», новый фантастический фильм Дага Лаймана «Поступь хаоса» с Томом Холландом, а также хит Ильи Найшуллера «Никто».