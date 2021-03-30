Охота на маньяка в новом трейлере девятой «Пилы» с Крисом Роком и Сэмюэлем Л.Джексоном

В центре сюжета — детектив Иезекииль Бэнкс. Он расследует серию загадочных убийств, которые совершает имитатор покойного известного маньяка. Главную роль исполнил Крис Рок , роль отца детектива — Сэмюэль Л.Джексон , а напарника-новичка — Макс Мингелла .

Режиссером ленты выступил Даррен Линн Босман, а продюсерами ― Марк Бург и Орен Кулс. Все они работали над предыдущими частями кинофраншизы. Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер на основе истории, придуманной Крисом Роком.

Картина должна была выйти еще в октябре 2019 года, но ее отложили из‑за пандемии коронавируса. Теперь премьера фильма состоится 14 мая.