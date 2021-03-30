Сильвестр Сталлоне начал писать сценарий к многосерийному приквелу «Рокки»

Американский актер и кинопродюсер Сильвестр Сталлоне начал писать сценарий к сериалу-приквелу «Рокки». Об этом он сообщил в инстаграме.

Сталлоне отметил, что хочет рассказать о молодости героев киновселенной и планирует выпустить несколько сезонов по десять эпизодов каждый.