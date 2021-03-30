Сильвестр Сталлоне начал писать сценарий к многосерийному приквелу «Рокки»

Американский актер и кинопродюсер Сильвестр Сталлоне начал писать сценарий к сериалу-приквелу «Рокки». Об этом он сообщил в инстаграме.
Сталлоне отметил, что хочет рассказать о молодости героев киновселенной и планирует выпустить несколько сезонов по десять эпизодов каждый.
Артист надеется, что права на дистрибуцию он продаст не телеканалу, а одной из стриминговых платформ.
Сильвестр Сталлоне попрощался с ролью Рокки Бальбоа в 2018 году. Последним фильмом из франшизы с участием актера стал «Крид-2», вышедший в 2019 году.
На прошлой неделе стало известно, кого именно Сталлоне сыграл в блокбастерое «Отряд самоубийц: Миссия навылет». HBO Max выпустил первый трейлер фильма, по которому стало понятно, что артисту досталась роль Короля акул.