Вуди Харрельсон сыграет роль личного врача нациста Генриха Гиммлера в триллере про Вторую мировую

Американский актер Вуди Харрельсон сыграет главную роль в экранизации романа Жозефа Кесселя «Человек с чудесными руками», пишет Deadline.

Картина расскажет историю массажиста Феликса Керстена, который облегчил изнурительную боль в животе рейхсминистра внутренних дел нацистской Германии Генриха Гиммлера. Время, которое врач провел рядом с Гиммлером, оказало невероятное влияние на одного из главных «архитекторов холокоста».

Режиссером психологического триллера про события Второй мировой войны выступит Орен Моверман. Это третья совместная работа Мовермана и Харрельсона после фильмов «Посланник» и «Бастион». Производством ленты займется подразделение компании Vendôme Group — студия Jerico Films.