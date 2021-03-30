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Вуди Харрельсон сыграет роль личного врача нациста Генриха Гиммлера в триллере про Вторую мировую

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:52

Американский актер Вуди Харрельсон сыграет главную роль в экранизации романа Жозефа Кесселя «Человек с чудесными руками», пишет Deadline.

Картина расскажет историю массажиста Феликса Керстена, который облегчил изнурительную боль в животе рейхсминистра внутренних дел нацистской Германии Генриха Гиммлера. Время, которое врач провел рядом с Гиммлером, оказало невероятное влияние на одного из главных «архитекторов холокоста».

Режиссером психологического триллера про события Второй мировой войны выступит Орен Моверман. Это третья совместная работа Мовермана и Харрельсона после фильмов «Посланник» и «Бастион». Производством ленты займется подразделение компании Vendôme Group — студия Jerico Films.

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