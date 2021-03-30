Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке во время очередных испытаний. Прямая трансляция запуска велась на странице SpaceX в твиттере.
Starship SN11 (одиннадцатый серийный испытательный аппарат) стартовал на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Он поднялся на высоту 10 км, после чего выключил двигатели, совершил аэродинамическое торможение и начал плавный спуск. Почти достигнув земли, прототип снова запустил двигатели для возврата в вертикальное положение и посадки. Однако за минуту до приземления пропал видеосигнал с его борта.
По данным SpaceX, корабль взорвался. Компания пока не объяснила причины такого исхода
В декабре 2020 года прошел самый масштабный запуск корабля Starship. Прототип SN8 поднялся на рекордную для этих испытаний высоту, однако взорвался во время приземления. Испытания были направлены на проверку аэродинамики, а также стартовых и посадочных возможностей ракеты.
Позже аналогичную программу испытания повторил SN9 — и также разбился при посадке. В начале марта прототип SN10 успешно приземлился во время испытаний, но все же взорвался через семь минут из‑за полученных повреждений.