Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке во время очередных испытаний. Прямая трансляция запуска велась на странице SpaceX в твиттере.

Starship SN11 (одиннадцатый серийный испытательный аппарат) стартовал на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Он поднялся на высоту 10 км, после чего выключил двигатели, совершил аэродинамическое торможение и начал плавный спуск. Почти достигнув земли, прототип снова запустил двигатели для возврата в вертикальное положение и посадки. Однако за минуту до приземления пропал видеосигнал с его борта.

По данным SpaceX, корабль взорвался. Компания пока не объяснила причины такого исхода