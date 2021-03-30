МТС открыла в Петербурге научный центр, исследующий 5G

Оператор мобильной связи МТС открыл в Петербурге исследовательский центр для разработки и вывода на рынки продуктов на основе технологий 5G. Центр расположен на территории технопарка «Ленполиграфмаш», сообщает «Коммерсант».

«В Санкт-Петербурге сосредоточены сильные научные центры, с которыми МТС успешно сотрудничает, поэтому именно северная столица стала второй точкой на карте России, где мы открываем центр 5G», — заявил на церемонии открытия президент МТС Вячеслав Николаев. Первый научный центр компания открыла в Москве в 2019 году.

Петербургские компании смогут протестировать свои платформы и сервисы в сети 5G, а также получить поддержку экспертов МТС и партнеров центра. Лучшие разработки получат денежные гранты и возможность сотрудничать с МТС или другими крупными российскими и международными компаниями.

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин выразил надежду, что технопарк не станет единственным местом в городе, где разработчики будут проверять работоспособность своих технологий. Он предлагает расширить программу на базе петербургских университетов и лабораторий.

В начале марта МТС запустила в 14 локациях в Москве пилотную пользовательскую сеть 5G. Позднее директор петербургского филиала компании заявил, что 5G также запустят в 10 популярных у горожан местах Петербурга.