В Калифорнии на несколько дней закроют пункт вакцинации от коронавируса. Там проведут аниме-ивент

В калифорнийском городе Розвилле со 2 по 4 апреля закроют пункт вакцинации от коронавируса, чтобы провести там аниме-ивент SacAnime. Об этом сообщает The Sacramento Bee.
Власти отметили, что примерно 90% посетителей с 29 марта приходят за второй дозой, поэтому они считают, что планы на встречу любителей аниме не сильно скажутся на получении первых доз.
Представители округа Плейсер подтвердили, что ивент был назначен еще до того, как в центре развернули участок для прививок, и его никто не отменял. По словам организаторов, это будет «просто встреча» для обмена или продажи товаров, ожидается чуть больше ста участников, и все должны будут иметь при себе защитные маски.
Пользователи соцсетей раскритиковали продюсеров SacAnime. Некоторые заявили, что больше не собираются поддерживать ивент. Несмотря на это, организаторы не будут отменять свои планы.
Это не единственное мероприятие любителей аниме, у которого возникли трудности в последнее время. 21 марта на съезд анимешников в Петербурге приехали полицейские и начали задерживать несовершеннолетних. Собеседник издания «ОВД-Инфо» рассказал, что детей обвинили в пропаганде ЛГБТ. Его знакомая заявила, что на организаторов встречи поступила жалоба от некой администрации.