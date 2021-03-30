AstraZeneca переименовала свою вакцину от COVID-19. Теперь препарат называется Vaxzevria

Британско-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств.

Теперь вакцина, прежде известная как COVID-19 Vaccine AstraZeneca, будет называться Vaxzevria. Название препарата было изменено еще 25 марта.

Агентство по лекарствам Швеции уточняет, что переименование вакцины не повлечет за собой никаких изменений в самом препарате. Однако маркировка продукта и его упаковка теперь могут выглядеть иначе, отметили в ведомстве.

Почему производитель решил дать своей вакцине новое название, не сообщается.

Переименование произошло на фоне массового отказа от использования препарата. Поводом стали сообщения о нескольких случаях тромбоза и первой смерти у вакцинированных в Дании. Среди стран, которые ввели временный мораторий на вакцину AstraZeneca, — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств и ВОЗ по итогам дополнительных проверок признали вакцину безопасной.