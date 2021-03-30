В Доминикане поймали беглого итальянского мафиози. Он попался из‑за своего кулинарного ютьюб-шоу

Речь идет о 53-летнем Марке Бьярте — члене калабрийской группировки ндрангета. С 2014 года его разыскивал Интерпол по подозрению в поставках кокаина в Нидерланды.

Итальянский мафиози, который на протяжении семи лет успешно скрывался от ареста за участие в наркоторговле, задержан в Доминиканской Республике. Его выдал собственный ютьюб-канал с рецептами итальянской кухни, сообщает Би-би-си.

После того как мафиози объявили в розыск, ему удалось скрыться. Сначала он уехал в Коста-Рику, а оттуда перебрался в Доминикану, на курорт Бока-Чика. Там Бьярт вел тихую и спокойную жизнь и даже завел вместе с женой канал на ютьюбе, где выкладывал кулинарные видео.

Преступник осторожничал и старался не привлекать к себе лишнего внимания: в роликах никогда не показывали его лицо. Однако его все же опознали по татуировкам на теле, после чего сразу же нашли и задержали.

На прошлой неделе власти Доминиканы передали мафиози полиции Италии. Сейчас Бьярт находится в Милане, где его ожидает судебный процесс.