Магазин «Елисеевский» в Москве закроется 11 апреля. Он проработал 120 лет

Легендарный московский магазин «Елисеевский» в Москве закроется 11 апреля. Об этом сообщает журнал «Москвич» со ссылкой на пресс-службу гастрономической точки.

В декабре прошлого года гендиректор «Елисеевского» Наталья Харитонова заявляла, что магазин закрывать не будут. Последнее время управляющей компанией в магазине была сеть «Алые паруса», которую выставили на продажу в 2019 году. Сейчас представители гастронома рассказали, что он перестанет работать из‑за неисполнения Росреестром решения арбитражного суда о регистрации прав собственности ООО «Елисеевский магазин» на выкупленное помещение.

«Гастроном не может продолжать деятельность. Кроме того, „Елисеевский“ несет убытки, поскольку расторг контракт с сетью „Алые паруса“, а с новым оператором заключить его не может», — сказали в пресс-службе.

Алкогольный отдел в «Елисеевском» сейчас закрыли, и часть сотрудников уже уволили. Ранее на телеканале «Россия 24» вышел сюжет, в котором показали опустевшие полки гастронома.