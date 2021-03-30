В России выявили 8277 новых случаев коронавируса

В России выявили 8277 случаев коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 434 заражения больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 536 820. За последние сутки вылечились 9588 человек, за все время — 4 155 996. За сутки умерли 409 пациентов, за весь период — 98 442.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 127,6 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (30,3 млн), на втором — Бразилия (12,5 млн). За ними идут Индия (12 млн) и Франция (4,6 млн).