«Каста» устроила пляжный отдых у проруби в клипе «Под солнцем затусим»

В ролике группа устраивает пляжный отдых на морозе, купается в проруби и прохлаждается с коктейлями, несмотря на снег вокруг. Музыканты посвятили видео тем, «кто привык летать в Таиланд» на зимних каникулах.

Российская рэп-группа «Каста» выпустила клип на песню «Под солнцем затусим». Его можно посмотреть на ютьюбе .

«Под солнцем затусим» — трек с альбома «Чернила осьминога», который «Каста» выпустила в декабре прошлого года. Пятая пластинка коллектива стала первой в дискографии группы, где артисты отказались от каламбура в названии (например, «Быль в глаза» или «Четырехглавый орет»).

Четвертый альбом группы «Об изъяне понятно» вышел в декабре 2019 года.