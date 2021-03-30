Московская полиция разместила вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях

Второй специальный полк полиции Москвы разместил вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях. С ней можно ознакомиться на сервисе HeadHunter.

Работнику предлагают оклад от 55 до 65 тыс. рублей. Среди требований — среднее образование, годность по здоровью и прохождение службы в вооруженных силах. При этом никакого опыта работы от кандидата не требуется.

Снайпера ищут для работы на культурно-массовых мероприятиях в столице. Специалист должен быть готов к силовой поддержке следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

В феврале московский Фонд защиты городских животных объявил о поиске специалиста по подсчету котиков. Проекту нужны люди, которые будут общаться и опрашивать местных жителей, подкармливающих бездомных котов.