Посмотрите видео, на котором туристы играют в волейбол рядом с вулканом Фаградальсфьядль

В сети появилось видео, на котором группа туристов играет в волейбол рядом с извергающимся вулканом Фаградальсфьядль. Ролик сняла и опубликовала в твиттере жительница Исландии Рут Эйнарсдоуттир.
На кадрах видно, что из жерла вулкана вырываются языки пламени и по его поверхности текут потоки лавы. Несмотря на это, группа друзей продолжает развлекаться и перекидывать друг другу мяч.
Эйнарсдоуттир также выложила запись, на которой пьет согревающие напитки в компании, глядя на Фаградальсфьядль. Судя по ее публикациям, люди разбивают лагери, чтобы наблюдать за вулканом, пока он активен.
Фаградальсфьядль проснулся вечером 19 марта. Он находится на юго-западе Исландии, примерно в 40 километрах от Рейкьявика. Извержение последовало за серией из более чем 20 тыс. подземных толчков на территории, где около 800 лет не отмечалось вулканической активности.
Ранее фотограф Гардар Олаф показал видео, которое снял дрон перед падением в жерло извергающегося Фаградальсфьядля. Мужчина хотел запечатлеть проснувшийся вулкан с максимально близкого расстояния и подозревал, что ради этих кадров ему придется пожертвовать коптером.