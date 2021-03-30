Посмотрите видео, на котором туристы играют в волейбол рядом с вулканом Фаградальсфьядль

В сети появилось видео, на котором группа туристов играет в волейбол рядом с извергающимся вулканом Фаградальсфьядль. Ролик сняла и опубликовала в твиттере жительница Исландии Рут Эйнарсдоуттир.

На кадрах видно, что из жерла вулкана вырываются языки пламени и по его поверхности текут потоки лавы. Несмотря на это, группа друзей продолжает развлекаться и перекидывать друг другу мяч.