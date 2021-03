«Еще кое‑что»: Apple проиграла суд со Swatch на право использования коронной фразы Стива Джобса

Apple проиграла суд против швейцарского производителя часов Swatch Group. Компания пыталась оспорить право на использование фразы «One more thing» («Еще кое‑что»), которую говорил Стив Джобс, сообщает Bloomberg.

Джобса использовал это выражение во время презентаций новых продуктов Apple. Он настолько часто его произносил, что оно стало одной из его коронных фраз.

Высокий суд Лондона постановил, что решение Swatch запатентовать фразу, возможно, выглядит как попытка насолить Apple, но действия компании нельзя считать недобросовестными. Судья отметил, что «One more thing» до Джобса говорил детектив Коломбо из известного телесериала.

Конфликт между Apple и Swatch продолжается с 2015 года, когда производителю цифровой техники не удалось зарегистрировать за собой марку iWatch из‑за того, что швейцарская компания уже имела продукт под похожим названием iSwatch.

Спор за использование фразы «One more thing» Apple проиграла и в Австралии в 2019 году. Тогда же суд в Швейцарии отклонил заявления американской корпорации, обвинившей Swatch в попытке воспользоваться популярностью слогана «Think different» («Думай иначе»), когда производитель часов применил выражение «Tick different» («Тикай иначе») в рекламной кампании. Swatch тогда заявила, что слоган отсылает к их собственной кампании из 1980-х «Always different, always new» («Всегда разный, всегда новый»). Мало того, «Think different» Apple использовала с 1997 по 2002 год, и тогда его восприняли как ответ на девиз «Think» («Подумай») от IBM.