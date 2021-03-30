перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Письмо Пола Маккартни выставили на аукционе. В нем он извиняется за кражу одеяла 12:13
«Каста» устроила пляжный отдых у проруби в клипе «Под солнцем затусим» 12:02
В России выявили 8277 новых случаев коронавируса 11:33
Daniel Stuben/Unsplash Московская полиция разместила вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях
Московская полиция разместила вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях 11:03
Российские юристы предложили запретить навязывание рекомендаций в соцсетях 10:57
Посмотрите видео, на котором туристы играют в волейбол рядом с вулканом Фаградальсфьядль 10:27
Дональд Трамп запустил личный сайт для общения со сторонниками 10:05
Арми Хаммер окончательно остался без ролей. Он выбыл из фильма «Шпион на миллиард долларов» 9:42
Apple Explained/YouTube «Еще кое‑что»: Apple проиграла суд со Swatch на право использования коронной фразы Стива Джобса
«Еще кое‑что»: Apple проиграла суд со Swatch на право использования коронной фразы Стива Джобса 9:09
Жители Измайлово выступили против тренировок для детей с синдромом Дауна в своем дворе 1:00
Шэрон Стоун рассказала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны своего деда 0:24
Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий Вчера в 23:17
Исследование: видеоконференции менее эффективны, чем аудиозвонки Вчера в 22:54
Против Светланы Тихановской возбудили уголовное дело. Ее обвинили в подготовке терактов в Беларуси Вчера в 22:12
BBC/YouTube Пользователи собрали неприятные факты, которые вы могли не знать (да и не очень-то хотели)
Пользователи собрали неприятные факты, которые вы могли не знать (да и не очень-то хотели) Вчера в 21:41
В США переснимут российский триллер «Спутник». Ремейк разработает автор «Бэтмена» Вчера в 21:39
Disney объявил актерский состав сериала «Оби-Ван Кеноби» Вчера в 21:05
Освобождение Суэцкого канала, трейлер нового фильма Гая Ричи и другие новости дня Вчера в 20:44 Дайджест
Госдума рассмотрит законопроект о запрете операций животным без медицинской необходимости Вчера в 20:42
В Powerhouse пройдет шоукейс-фестиваль и презентация лейбла Lineup Music Вчера в 20:07
Отключить рекламу

«Еще кое‑что»: Apple проиграла суд со Swatch на право использования коронной фразы Стива Джобса

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:09

Apple проиграла суд против швейцарского производителя часов Swatch Group. Компания пыталась оспорить право на использование фразы «One more thing» («Еще кое‑что»), которую говорил Стив Джобс, сообщает Bloomberg.

Джобса использовал это выражение во время презентаций новых продуктов Apple. Он настолько часто его произносил, что оно стало одной из его коронных фраз.

Высокий суд Лондона постановил, что решение Swatch запатентовать фразу, возможно, выглядит как попытка насолить Apple, но действия компании нельзя считать недобросовестными. Судья отметил, что «One more thing» до Джобса говорил детектив Коломбо из известного телесериала.

Конфликт между Apple и Swatch продолжается с 2015 года, когда производителю цифровой техники не удалось зарегистрировать за собой марку iWatch из‑за того, что швейцарская компания уже имела продукт под похожим названием iSwatch.

Спор за использование фразы «One more thing» Apple проиграла и в Австралии в 2019 году. Тогда же суд в Швейцарии отклонил заявления американской корпорации, обвинившей Swatch в попытке воспользоваться популярностью слогана «Think different» («Думай иначе»), когда производитель часов применил выражение «Tick different» («Тикай иначе») в рекламной кампании. Swatch тогда заявила, что слоган отсылает к их собственной кампании из 1980-х «Always different, always new» («Всегда разный, всегда новый»). Мало того, «Think different» Apple использовала с 1997 по 2002 год, и тогда его восприняли как ответ на девиз «Think» («Подумай») от IBM.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Вспомнить все
Футуристический боевик Пола Верхувена со Шварценеггером
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Bloomberg
IBM
Люди
Стив Джобс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить